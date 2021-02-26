В Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в рамках действующей горячей линии Центра поддержки экономики Москвы появился новый канал для обращений промышленных предприятий.
В Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Канал позволяет напрямую связаться со специалистами и задать вопросы, касающиеся эффективности работы промышленных предприятий столицы, передаёт НСН.

«Почти за год на горячую линию и сайт центра поступило более 12 тыс. обращений предпринимателей. Около 80% предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли своё отражение в пяти антикризисных пакетах. Для поддержки промышленного сектора мы создали новый канал связи, который позволит промышленным предприятиям столицы получить консультацию и помощь сотрудников Агентства промышленного развития», — сообщил вице-мэр.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что резиденты технополиса «Москва» за девять месяцев 2020 года увеличили объём производства продукции на четверть по сравнению с показателями прошлого года.

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