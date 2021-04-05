Задержанный в Кисловодске исламист планировал взорвать участок полиции

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Задержанный в Кисловодске исламист планировал взорвать полицейский участок.
Задержанный в Кисловодске исламист планировал взорвать участок полиции
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

Это следует из опубликованного ФСБ оперативного видео, на котором девушка, предположительно, знакомая задержанного, рассказывает, что молодой человек «хотел взорвать участок полиции, где он отмечается».

«Я была в курсе, так как он готовил террористический акт, покупая при этом необходимое оснащение для изготовления самодельных взрывных устройств», — сказала девушка.

Ранее в ФСБ рассказали, что задержанный — гражданин России, «ранее судимый за общеуголовные преступления».

2 апреля сообщалось о задержании жителя Алтайского края, который по заданию украинского куратора планировал совершить акции устрашения в регионе.

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