Задержанный в Кисловодске исламист планировал взорвать участок полиции
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Это следует из опубликованного ФСБ оперативного видео, на котором девушка, предположительно, знакомая задержанного, рассказывает, что молодой человек «хотел взорвать участок полиции, где он отмечается».
«Я была в курсе, так как он готовил террористический акт, покупая при этом необходимое оснащение для изготовления самодельных взрывных устройств», — сказала девушка.
Ранее в ФСБ рассказали, что задержанный — гражданин России, «ранее судимый за общеуголовные преступления».
2 апреля сообщалось о задержании жителя Алтайского края, который по заданию украинского куратора планировал совершить акции устрашения в регионе.