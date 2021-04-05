Задержанный в Кисловодске исламист планировал взорвать участок полиции

Задержанный в Кисловодске исламист планировал взорвать полицейский участок.

Это следует из опубликованного ФСБ оперативного видео, на котором девушка, предположительно, знакомая задержанного, рассказывает, что молодой человек «хотел взорвать участок полиции, где он отмечается».

«Я была в курсе, так как он готовил террористический акт, покупая при этом необходимое оснащение для изготовления самодельных взрывных устройств», — сказала девушка.

Ранее в ФСБ рассказали, что задержанный — гражданин России, «ранее судимый за общеуголовные преступления».

2 апреля сообщалось о задержании жителя Алтайского края, который по заданию украинского куратора планировал совершить акции устрашения в регионе.