ФСБ задержала планировавшего акции устрашения жителя Алтайского края

В ФСБ России сообщили о задержании жителя Алтайского края, который по заданию украинского куратора планировал совершить акции устрашения в регионе.

«В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин Российской Федерации 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) совершить акции «прямого действия», — говорится в сообщении.

Подозреваемый намеревался устроить акции устрашения местного населения, в том числе в отношении выходцев из Центрально-Азиатского региона, а также объектов массового скопления мусульман и органов государственной власти.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Тверской области, который готовил боевик «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.