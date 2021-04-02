ФСБ задержала планировавшего акции устрашения жителя Алтайского края

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В ФСБ России сообщили о задержании жителя Алтайского края, который по заданию украинского куратора планировал совершить акции устрашения в регионе.
ФСБ задержала планировавшего акции устрашения жителя Алтайского края
  • © РИА Новости

«В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин Российской Федерации 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) совершить акции «прямого действия», — говорится в сообщении.

Подозреваемый намеревался устроить акции устрашения местного населения, в том числе в отношении выходцев из Центрально-Азиатского региона, а также объектов массового скопления мусульман и органов государственной власти.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Тверской области, который готовил боевик «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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