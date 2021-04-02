ФСБ задержала планировавшего акции устрашения жителя Алтайского края
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«В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин Российской Федерации 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) совершить акции «прямого действия», — говорится в сообщении.
Подозреваемый намеревался устроить акции устрашения местного населения, в том числе в отношении выходцев из Центрально-Азиатского региона, а также объектов массового скопления мусульман и органов государственной власти.
Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Тверской области, который готовил боевик «Исламского государства»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.