Автоэксперт оценил идею нового способа ограничения скорости

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Полина Полетаева
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT оценил тестирование нового способа ограничения скорости с использованием динамических дорожных знаков, а также с помощью специальных контрольных комплексов с камерами.
Автоэксперт оценил идею нового способа ограничения скорости
  • © РИА Новости

«На скоростных трассах такая система уже работает. Там стоит табло переменной информации, которое по команде от метеостанции может изменять скоростной знак. Например, было знак «110», пишет «90». Соответственно, у нас в правилах дорожного движения прописано, что временные знаки имеют приоритет над постоянными. И камеры, соответственно, тоже должны перестраиваться и фиксировать нарушения не за постоянную скорость, а за переменную», — рассказал эксперт.

По мнению Моржаретто данной технологией стоит заниматься.

«Но пока мне она кажется чересчур дорогой, потому что три камеры вместо одной — это перебор, учитывая, что стоимость каждой камеры за 1 млн рублей. Вообще, с моей точки зрения, надо заниматься не установкой новых камер, а дополнительными функциями камер, которые позволили бы вычислять в потоке, передать сигналы и вылавливать нарушителей», — заключил он.

Ранее стало известно, что в России изучают новый способ ограничения скорости.

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