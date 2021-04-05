В России увеличили квоты на бюджетные места для белорусских студентов

Российские вузы в 2021 году в два раза увеличили квоты на бюджетные места для белорусских студентов, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«В этом году будет 700 бюджетных мест — в два раза больше, чем в предыдущие годы», — цитирует его РИА Новости.

В Минобрнауки напомнили, что студенты из Белоруссии имеют равные с гражданами России права при поступлении в российские вузы.

Ранее Россия увеличила до 31 число стран, из которых разрешён въезд иностранным студентам для продолжения обучения в вузах. В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, ОАЭ, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Сирии, Танзании, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, Швейцарии, Шри-Ланки, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии и Японии.

В конце 2020 года в МИД России рассказали о проработке вопроса об организации пунктов приёма Единого государственного экзамена в Белоруссии.