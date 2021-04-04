Студентам ещё из шести стран разрешили въезд в Россию

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Студенты ещё из шести эпидемиологически благополучных стран могут въехать на территорию России для продолжения обучения в вузах. Об этом сообщили в российском Минобрнауки.
Студентам ещё из шести стран разрешили въезд в Россию
  • РИА Новости

«По распоряжению правительства России... иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения», — говорится в распоряжении.

Как отмечается, въехать в Россию для обучения смогут граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.

На данный момент въезд в Россию разрешён обучающимся из 31 страны.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что иностранным студентам из ряда эпидемиологически благополучных стран разрешено въезжать на территорию России для продолжения обучения в вузах.

В Роспотребнадзоре уточнили, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, могут быть допущены к очным занятиям после получения двух отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР.

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