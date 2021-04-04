Студентам ещё из шести стран разрешили въезд в Россию
- РИА Новости
«По распоряжению правительства России... иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения», — говорится в распоряжении.
Как отмечается, въехать в Россию для обучения смогут граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.
На данный момент въезд в Россию разрешён обучающимся из 31 страны.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что иностранным студентам из ряда эпидемиологически благополучных стран разрешено въезжать на территорию России для продолжения обучения в вузах.
В Роспотребнадзоре уточнили, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, могут быть допущены к очным занятиям после получения двух отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР.