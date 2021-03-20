Иностранным студентам из ряда стран разрешили въезд в Россию

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Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешено въезжать на территорию России для продолжения обучения в вузах. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Иностранным студентам из ряда стран разрешили въезд в Россию
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«По распоряжению правительства России, иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения», — говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, въехать в Россию для обучения смогут граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, могут быть допущены к очным занятиям после получения двух отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР.

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