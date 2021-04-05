В МИД России не исключили появления альтернативы SWIFT

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT платёжной системы на новой технологической основе.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчётов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы, является «не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учётом современных передовых достижений в цифровой сфере».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность отключения России от SWIFT.