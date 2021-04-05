В МИД России не исключили появления альтернативы SWIFT

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT платёжной системы на новой технологической основе.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчётов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы, является «не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учётом современных передовых достижений в цифровой сфере».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность отключения России от SWIFT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить