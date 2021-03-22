В Кремле прокомментировали возможность отключения России от SWIFT

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность отключения России от SWIFT.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей», — заявил Песков.

Он отметил, что «действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер».

«Поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — добавил пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах.

В августе 2020 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что Соединённые Штаты рассматривали идею отключения России от системы банковских платежей SWIFT.