В Кремле прокомментировали возможность отключения России от SWIFT
- Reuters
«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей», — заявил Песков.
Он отметил, что «действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер».
«Поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — добавил пресс-секретарь.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах.
В августе 2020 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что Соединённые Штаты рассматривали идею отключения России от системы банковских платежей SWIFT.