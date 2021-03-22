В Кремле прокомментировали возможность отключения России от SWIFT

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность отключения России от SWIFT.
В Кремле прокомментировали возможность отключения России от SWIFT
  • Reuters

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей», — заявил Песков.

Он отметил, что «действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер».

«Поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — добавил пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах.

В августе 2020 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что Соединённые Штаты рассматривали идею отключения России от системы банковских платежей SWIFT.

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