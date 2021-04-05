Названы регионы-лидеры по приросту численности населения

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Наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен за последние годы в Севастополе.

Как сообщает РИА Новости, население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5% от общей численности.

Сообщается, что регионами-лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, где отмечен рост на 16,8%, Ингушетия (рост на 5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%).

Наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Московской области (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек), минимальный — на Чукотке (220 человек).

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» оценила демографическую ситуацию в России.

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