Голикова оценила демографическую ситуацию в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» оценила демографическую ситуацию в России.

Она отметила, что на сегодняшний день одним из важнейших факторов развития страны являются демографические вызовы.

Как заявила вице-премьер, «в силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению».

«И наша задача — переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году устойчивый рост численности населения за счёт стабилизации рождаемости и снижения смертности», — цитирует Голикову пресс-служба правительства.

Ранее RT сообщал, что, по предварительной оценке Росстата, в Ингушетии в 2020 году зафиксирована самая высокая ожидаемая продолжительность жизни — 81,2 года.