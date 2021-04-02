Голикова оценила демографическую ситуацию в России
- globallookpress.com
Она отметила, что на сегодняшний день одним из важнейших факторов развития страны являются демографические вызовы.
Как заявила вице-премьер, «в силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению».
«И наша задача — переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году устойчивый рост численности населения за счёт стабилизации рождаемости и снижения смертности», — цитирует Голикову пресс-служба правительства.
Ранее RT сообщал, что, по предварительной оценке Росстата, в Ингушетии в 2020 году зафиксирована самая высокая ожидаемая продолжительность жизни — 81,2 года.