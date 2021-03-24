Названы регионы России с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни

В Ингушетии, по предварительной оценке Росстата, в 2020 году зафиксирована самая высокая ожидаемая продолжительность жизни — 81,2 года. Об этом свидетельствуют данные статистики, с которыми ознакомился RT.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

На втором месте находится Дагестан (76,4 года). Далее в рейтинге идут Москва (76,2), Карачаево-Черкесия (74,8) и Кабардино-Балкария (74,4).

Кроме того, самые низкие показатели зафиксированы на Чукотке — 65,8, в Туве (66,3), Амурской области (67,4), а также в Еврейской автономной области (67,5) и в Забайкальском крае (68,2).

По словам руководителя отдела здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Аллы Ивановой, в России существует устойчивый региональный вектор изменения продолжительности жизни.

«Продолжительность жизни уменьшается с юга на север и с запада на восток. В основе этого лежат такие фундаментальные причины, которые сформированы ещё в советское время, они продолжают оказывать влияние и в настоящее время. Конечно, главное и основное — развитие социальной инфраструктуры, услуг для населения, уровень жизни населения и социальная структура населения, а также характер занятости. Работа в добывающих отраслях, жизнь в довольно сложных природно-климатических условиях — это всё факторы, которые не способствуют высокой продолжительности жизни», — объяснила она в беседе с RT.

В свою очередь, научный руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Валерий Елизаров отметил в разговоре с RT, что можно ещё ожидать небольших изменений показателей в связи с предстоящей переписью населения.

«Что касается этих данных, то ничего удивительного нет, что в верхней части таблицы лучшие показатели имеют Москва и несколько республик Северного Кавказа, а внизу у нас несколько регионов Дальнего Востока, ещё из Сибирского округа Республика Тыва. Все последние годы так, в общем-то, и есть. У нас начиная с 1 октября должна была быть перепись 2020 года, которая уточнила бы эту численность, но она перенесена на апрель… И где-то к концу года мы, может быть, уже получим какие-то предварительные данные в целом по России, чуть позже данные по субъектам Федерации тоже, и вот тогда мы, уже зная уточнённую численность населения и России в целом, и Москвы, и всех субъектов, сможем более корректно посмотреть на данные о смертности 2020 года. Показатели будут немножко пересчитаны. Я не ожидаю очень большого изменения, но небольшие уточнения будут», — заключил Елизаров.

В октябре 2020 года российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что средняя продолжительность жизни в России за десять лет увеличилась более чем на 4,5 года.