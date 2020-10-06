Путин заявил об увеличении средней продолжительности жизни в России
- РИА Новости
«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более четырёх с половиной лет, это хороший показатель», — сказал он.
Как отметил глава государства, надо обязательно сохранить эту позитивную динамику.
«Чтобы, как и планируется, число тех, кто ведёт активный, спортивный образ жизни, к 2024 году достигло 55%, а к 2030 — 70%», — добавил Путин.
В апреле Минздрав заявлял, что средняя продолжительность жизни в России в 2019-м составила 73,4 года.