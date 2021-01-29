Эксперт рассказал о факторах, влияющих на продолжительность жизни

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Демограф Алексей Ракша рассказал о факторах, влияющих на продолжительность жизни.
Эксперт рассказал о факторах, влияющих на продолжительность жизни
  • Pixabay

«Материнский капитал работает. Работают ограничения продажи крепкого алкоголя и опережающий рост цены на него. В более долгосрочном плане хорошо работает снижение курения населения», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, важную роль играет и диспансеризация. Как отметил Ракша, в плане рождаемости лучше, чем маткапитал, пока ничего не придумали.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге проиндексировали материнский капитал.

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