Госдума обсудит с МИД и Россотрудничеством ситуацию с санкциями Киева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента обсудит с МИД России и Россотрудничеством ситуацию с санкциями, введёнными Украиной против российского ведомства.

Об этом он написал в своём канале в Telegram.

«Мы обсудим с руководством МИД и Россотрудничества меры, которые необходимо принять в этой ситуации, чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией», — указал Володин.

Он отметил, что подобного рода обсуждение должно пройти с участием всех парламентских партий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций к Россотрудничеству, ГК «Волга-Днепр» и ряду других компаний.

В Ассоциации российских дипломатов оценили введённые Киевом ограничения.