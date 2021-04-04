Госдума обсудит с МИД и Россотрудничеством ситуацию с санкциями Киева
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Об этом он написал в своём канале в Telegram.
«Мы обсудим с руководством МИД и Россотрудничества меры, которые необходимо принять в этой ситуации, чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией», — указал Володин.
Он отметил, что подобного рода обсуждение должно пройти с участием всех парламентских партий.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций к Россотрудничеству, ГК «Волга-Днепр» и ряду других компаний.
В Ассоциации российских дипломатов оценили введённые Киевом ограничения.