В Лужниках прошёл забег «Апрель»

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В забеге «Апрель» на 5 км в московских Лужниках, организованном Беговым сообществом, приняли участие 4,5 тыс. человек.
В Лужниках прошёл забег «Апрель»
  • Pixabay

Отмечается, что мероприятие проводилось при поддержке Москомспорта.

На финише бегунам вручили памятные значки, а победители и призёры соревнования получили подарки от организаторов и партнёров мероприятия.

Первое место у мужчин занял Иван Панфёров, на втором месте — Павел Адышкин, третьим к финишу пришёл Дмитрий Корнеев.

В женском зачёте победительницей стала Юлия Конякина, второе место досталось Алисе Сиблани, на третьей строчке — Алина Ромашова.

В августе сообщалось, что в Москве в «Ночном забеге» на 10 км приняли участие более 6 тыс. человек.

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