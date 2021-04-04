В Лужниках прошёл забег «Апрель»
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Отмечается, что мероприятие проводилось при поддержке Москомспорта.
На финише бегунам вручили памятные значки, а победители и призёры соревнования получили подарки от организаторов и партнёров мероприятия.
Первое место у мужчин занял Иван Панфёров, на втором месте — Павел Адышкин, третьим к финишу пришёл Дмитрий Корнеев.
В женском зачёте победительницей стала Юлия Конякина, второе место досталось Алисе Сиблани, на третьей строчке — Алина Ромашова.
В августе сообщалось, что в Москве в «Ночном забеге» на 10 км приняли участие более 6 тыс. человек.