В Москве состоялся «Ночной забег»

Короткая ссылка
В Москве 22 августа состоялся «Ночной забег» — единственный старт, который проходит в столице после захода солнца, в нём приняли участие более 6 тыс. человек, они пробежали 10 км по территории Лужников и по набережным города.
В Москве состоялся «Ночной забег»
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Маршрут пролегал по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории Олимпийского комплекса.

На финише бегуны получили значки с символикой забега. Победители и призёры соревнования получили кубки и денежные призы.

Главный судья распределил призовые места так: первое место у Антона Тишакина, второе — у Ивана Парфёнова, третье — у Павла Адышкина.

Трое мужчин пробежали дистанцию за 30 минут 13 секунд, они пересекли финишную черту вместе.

Первой среди женщин стала Алла Сидорова с результатом 35 минут 25 секунд. Второе место заняла Юлия Конякина — 35 минут 29 секунд. Третьей стала Ольга Дедова с результатом 35 минут 37 секунд.

2 августа в российской столице состоялся Московский полумарафон в рамках всероссийского проекта ЗаБег.РФ, в котором приняли участие около 13 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить