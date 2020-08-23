В Москве состоялся «Ночной забег»
- © Кирилл Зыков
- АГН «Москва»
Маршрут пролегал по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории Олимпийского комплекса.
На финише бегуны получили значки с символикой забега. Победители и призёры соревнования получили кубки и денежные призы.
Главный судья распределил призовые места так: первое место у Антона Тишакина, второе — у Ивана Парфёнова, третье — у Павла Адышкина.
Трое мужчин пробежали дистанцию за 30 минут 13 секунд, они пересекли финишную черту вместе.
Первой среди женщин стала Алла Сидорова с результатом 35 минут 25 секунд. Второе место заняла Юлия Конякина — 35 минут 29 секунд. Третьей стала Ольга Дедова с результатом 35 минут 37 секунд.
2 августа в российской столице состоялся Московский полумарафон в рамках всероссийского проекта ЗаБег.РФ, в котором приняли участие около 13 тыс. человек.