В Москве состоялся «Ночной забег»

В Москве 22 августа состоялся «Ночной забег» — единственный старт, который проходит в столице после захода солнца, в нём приняли участие более 6 тыс. человек, они пробежали 10 км по территории Лужников и по набережным города.

© Кирилл Зыков

АГН «Москва»

Маршрут пролегал по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории Олимпийского комплекса. На финише бегуны получили значки с символикой забега. Победители и призёры соревнования получили кубки и денежные призы. Главный судья распределил призовые места так: первое место у Антона Тишакина, второе — у Ивана Парфёнова, третье — у Павла Адышкина. Трое мужчин пробежали дистанцию за 30 минут 13 секунд, они пересекли финишную черту вместе. Первой среди женщин стала Алла Сидорова с результатом 35 минут 25 секунд. Второе место заняла Юлия Конякина — 35 минут 29 секунд. Третьей стала Ольга Дедова с результатом 35 минут 37 секунд. 2 августа в российской столице состоялся Московский полумарафон в рамках всероссийского проекта ЗаБег.РФ, в котором приняли участие около 13 тыс. человек.