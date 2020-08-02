В столице прошёл Московский полумарафон

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В российской столице состоялся Московский полумарафон в рамках всероссийского проекта ЗаБег.РФ, в котором приняли участие около 13 тыс. человек.
В столице прошёл Московский полумарафон
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«В этом году мы встречаемся в новых условиях: организаторы реализовали масштабные меры безопасности для участников, а зрителей попросили воздержаться от поддержки на старте и финише, чтобы избежать большого скопления людей», — заявил глава Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Он отметил, что мероприятие проводится в седьмой раз. По словам Кондаранцева, по сравнению с 2019 годом число желающих участвовать в полумарафоне возросло.

Кондаранцев добавил, что все бегуны находятся в отличной форме.

В рамках спортивного мероприятия были доступны забеги на 21,1 км и 5 км и корпоративная эстафета. Участники основной дистанции пробежали круг по центральным набережным города. 

Как сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичную мэрию, в мероприятии приняли участие около 13 тыс. человек.

Абсолютным победителем Московского полумарафона стал Ринас Ахмадеев, пробежавший 21,1 км за 1 час 4 минуты 24 cекунды. При этом среди девушек быстрее всего дистанцию 21,1 км пробежала Елена Коробкина — 1 час 10 минут 29 секунд.

На дистанции 5 км победили Антон Тишакин и Светлана Аплачкина.

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