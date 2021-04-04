Эксперт рассказал о принципе работы онлайн-мошенников

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Кирилл Горшенин
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT объяснил принцип работы банковских мошенников и то, как им удаётся убеждать граждан отдавать свои данные.
Эксперт рассказал о принципе работы онлайн-мошенников
  • Pixabay

Лукацкий объяснил, что мошенники пользуются знаниями психологии человека в экстренных ситуациях.

«Мошенники могут давить и вынуждать пользователя открыть ссылку, рассказать какой-то код... Когда злоумышленник знает психологию, он заставляет человека сделать то, чего он в обычной жизни никогда бы не сделал, но в условиях конфликтного окружения и цейтнота он эти действия совершает. Хотя в обычной жизни он может говорить, что никогда не попадёт на удочку мошенника», — рассказал специалист.

Он также привёл пример одной из сложных схем, когда злоумышленники могут вынудить отдать свои данные даже самых бдительных граждан.

«Клиенту идёт звонок от служб безопасности банков, при этом он сопровождается якобы звонком от правоохранительных органов, жертве отправляется сфальсифицированное решение следователя о возбуждении дела. Чтобы в этом деле разобраться, надо прийти в полицию... Под таким давлением гражданин раскрывает конфиденциальную информацию о себе, о своём счёте», — рассказал эксперт.

Лукацкий обратил внимание на то, что мошеннические схемы способны адаптироваться под развивающиеся системы безопасности банков и повышение клиентами банков собственной осведомлённости.

Ранее сообщалось о появлении нового вида банковского мошенничества, в рамках которого злоумышленники предлагают оформить вклад под высокий процент, присылая при этом ссылку на подложный сайт, выполненный в стиле страницы онлайн-банка.

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