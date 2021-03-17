Эксперт прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством

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Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.
Эксперт прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Если человек в принципе начал общаться, то он становится, с точки зрения злоумышленника, потенциальной жертвой. Мошенникам надо выйти на контакт с человеком, который готов общаться. Часть людей пообщались в первый раз, но соскочили с крючка. Если это произошло, то у мошенников есть ещё одна попытка с ними взаимодействовать», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил Ющук, телефонным мошенничеством занимаются не отдельные энтузиасты, а крупные организации, где заранее составляют сценарии разговоров с потенциальными жертвами.

По словам эксперта, если человек подозревает, что говорит с мошенником, лучшая стратегия — прекратить общение и связаться с банком самостоятельно.

Ранее президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о новой схеме телефонного мошенничества.

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