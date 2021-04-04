Банковские мошенники начали использовать новую схему обмана граждан

Короткая ссылка
Банковские мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с целью присвоения их денег. В рамках неё они предлагают оформить вклад под высокий процент, присылая при этом ссылку на подложный сайт, выполненный в стиле страницы онлайн-банка.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо Сбербанка.

Как пояснила агентству руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева, мошенники могут обращаться к жертвам как через электронную почту, так и звонить им по телефону.

С помощью поддельной страницы они пытаются получить логин и пароль от онлайн-банка.

По её словам, новая схема мошенничества появилась из-за того, что многие граждане уже понимают, что нельзя никому называть по телефону коды из смс.

Ранее президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о новой схеме телефонного мошенничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить