Банковские мошенники начали использовать новую схему обмана граждан
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо Сбербанка.
Как пояснила агентству руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева, мошенники могут обращаться к жертвам как через электронную почту, так и звонить им по телефону.
С помощью поддельной страницы они пытаются получить логин и пароль от онлайн-банка.
По её словам, новая схема мошенничества появилась из-за того, что многие граждане уже понимают, что нельзя никому называть по телефону коды из смс.
Ранее президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о новой схеме телефонного мошенничества.