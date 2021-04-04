Банковские мошенники начали использовать новую схему обмана граждан

Банковские мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с целью присвоения их денег. В рамках неё они предлагают оформить вклад под высокий процент, присылая при этом ссылку на подложный сайт, выполненный в стиле страницы онлайн-банка.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо Сбербанка.

Как пояснила агентству руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева, мошенники могут обращаться к жертвам как через электронную почту, так и звонить им по телефону.

С помощью поддельной страницы они пытаются получить логин и пароль от онлайн-банка.

По её словам, новая схема мошенничества появилась из-за того, что многие граждане уже понимают, что нельзя никому называть по телефону коды из смс.

Ранее президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о новой схеме телефонного мошенничества.