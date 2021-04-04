В России за сутки проведено 365 тысяч тестов на коронавирус
- РИА Новости
«За последние сутки проведено 365 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 апреля остаются 491 282 человека», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Уточняется, что всего в России проведено более 121,6 млн тестов на коронавирус.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявит о роботе-конвейере, который будет проводить 300 тестов на коронавирус в час.
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.