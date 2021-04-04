За сутки в России выявлено 8817 случаев коронавируса
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- РИА Новости
У 13,2% новых заболевших нет симптомов коронавируса.
Накануне в России зарегистрировали 9021 случай коронавируса.
За сутки скончались ещё 357 пациентов с коронавирусом, накануне сообщалось о 384 летальных случаях, связанных с COVID-19. Всего за время пандемии умерли 100 374 заболевших коронавирусом.
8212 человек в России выписали после выздоровления, общее число переболевших коронавирусом достигло 4 204 081. Накануне вылечились 9618 пациентов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила сезонных колебаний количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией.
Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.