За сутки в России выявлено 8817 случаев коронавируса

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Коронавирусную инфекцию в России за сутки выявили ещё у 8817 человек в 84 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составило 4 580 894, следует из данных оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За сутки в России выявлено 8817 случаев коронавируса
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

У 13,2% новых заболевших нет симптомов коронавируса.

Накануне в России зарегистрировали 9021 случай коронавируса.

За сутки скончались ещё 357 пациентов с коронавирусом, накануне сообщалось о 384 летальных случаях, связанных с COVID-19. Всего за время пандемии умерли 100 374 заболевших коронавирусом.

8212 человек в России выписали после выздоровления, общее число переболевших коронавирусом достигло 4 204 081. Накануне вылечились 9618 пациентов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила сезонных колебаний количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

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