Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель — май — это период повышения сезонных заболеваний», — цитирует Голикову пресс-служба правительства.

Она отметила, что «с учётом того, что COVID по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом».

По её словам, «залогом стабильной ситуации, залогом тех достижений, которые у нас сейчас есть, является вакцинация населения».

Согласно данным на 2 апреля, в России в течение суток у 8792 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число случаев инфицирования достигло 4 563 056.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

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