Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив успехи последних десятилетий в открытии новых месторождений и развитии энергетического потенциала страны.

«Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями своих предшественников — людей особой жизненной закалки, настоящих героев-первопроходцев», — приводит текст его телеграммы пресс-служба Кремля. Глава государства высоко оценил вклад геологов в достижение страной выдающихся успехов в освоении минерально-сырьевой базы и укреплении индустриального и оборонного потенциала. В конце декабря Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником.