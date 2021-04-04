Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив успехи последних десятилетий в открытии новых месторождений и развитии энергетического потенциала страны.

«Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями своих предшественников — людей особой жизненной закалки, настоящих героев-первопроходцев», — приводит текст его телеграммы пресс-служба Кремля.

Глава государства высоко оценил вклад геологов в достижение страной выдающихся успехов в освоении минерально-сырьевой базы и укреплении индустриального и оборонного потенциала.

В конце декабря Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником.

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