Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
«Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями своих предшественников — людей особой жизненной закалки, настоящих героев-первопроходцев», — приводит текст его телеграммы пресс-служба Кремля.
Глава государства высоко оценил вклад геологов в достижение страной выдающихся успехов в освоении минерально-сырьевой базы и укреплении индустриального и оборонного потенциала.
В конце декабря Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником.