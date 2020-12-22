Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником, который отмечают 22 декабря.
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Поздравляю вас и всех энергетиков страны с профессиональным праздником — Днём энергетика», — приводит РИА Новости его слова на встрече с вице-премьером Александром Новаком.

Путин уточнил, что в нынешнем году праздник совпал с вековым юбилеем утверждения Государственного плана электрификации России.

«Мы с вами ещё, наверное, со школьной скамьи помним, что в Советском Союзе с особым вниманием относились к этому плану, отдавали должное значению плана электрификации Советского Союза, России», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что в СССР выполнение этого плана рассматривали «как базовую основу для развития энергетики в целом».

В июле президент России поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

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