Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
  • kremlin.ru

«Поздравляю сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Благодарю вас за службу по обеспечению правопорядка, законности, надёжной защиты интересов граждан и государства, за ваш значимый вклад в борьбу с преступностью», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что каждое процессуальное решение должно быть «грамотным и безукоризненным, гарантировать качество и полноту расследования». 

19 июля российский лидер поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днём металлурга.

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