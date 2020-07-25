Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Поздравляю сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Благодарю вас за службу по обеспечению правопорядка, законности, надёжной защиты интересов граждан и государства, за ваш значимый вклад в борьбу с преступностью», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что каждое процессуальное решение должно быть «грамотным и безукоризненным, гарантировать качество и полноту расследования».

19 июля российский лидер поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днём металлурга.