Путин и Мишустин поздравили работников морского и речного флота

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Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником.
Путин и Мишустин поздравили работников морского и речного флота
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что водный транспорт играл важную роль в истории России и способствовал освоению новых территорий и укреплению связей с другими народами.

«Многие поколения ваших предшественников — моряков и речников — всегда трудились с полной самоотдачей, понимали исключительную важность своей работы», — подчеркнул президент.

Также он выразил особую благодарность ветеранам морского и речного флота, которые во время Великой Отечественной войны обеспечивали нужды фронта, эвакуацию людей и предприятий.

В свою очередь, Мишустин подчеркнул, что в отрасли морского и речного флота увеличиваются объёмы перевозок, улучшается качество подготовки специалистов и уделяется большое внимание повышению экологичности судоходства. 

«Ваша преданность интересам страны и своему делу, высочайший профессионализм, умение добиваться поставленных целей и решать масштабные задачи заслуживают самой искренней благодарности», — приводит слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Ранее Путин поздравил жителей Калмыкии с 100-летием республики.

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