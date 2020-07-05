Путин и Мишустин поздравили работников морского и речного флота

Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что водный транспорт играл важную роль в истории России и способствовал освоению новых территорий и укреплению связей с другими народами.

«Многие поколения ваших предшественников — моряков и речников — всегда трудились с полной самоотдачей, понимали исключительную важность своей работы», — подчеркнул президент.

Также он выразил особую благодарность ветеранам морского и речного флота, которые во время Великой Отечественной войны обеспечивали нужды фронта, эвакуацию людей и предприятий.

В свою очередь, Мишустин подчеркнул, что в отрасли морского и речного флота увеличиваются объёмы перевозок, улучшается качество подготовки специалистов и уделяется большое внимание повышению экологичности судоходства.

«Ваша преданность интересам страны и своему делу, высочайший профессионализм, умение добиваться поставленных целей и решать масштабные задачи заслуживают самой искренней благодарности», — приводит слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Ранее Путин поздравил жителей Калмыкии с 100-летием республики.