Путин поздравил жителей Калмыкии с 100-летием республики

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Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калмыкии с 100-летием республики. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Путин поздравил жителей Калмыкии с 100-летием республики
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Путин отметил, что создание Калмыцкой автономной области трудового народа в июле 1920 года было значимым событием, которое определило дальнейший путь развития республики. Также это способствовало экономическому подъёму региона, укреплению социальной сферы, «сбережению его уникального исторического, культурного, духовного наследия».

Президент подчеркнул, что за это время в Калмыкии были построены многие объекты инфраструктуры, открыты новые школы и вузы и учреждения науки и здравоохранения.

«Важно, что жители Калмыкии чтят заветы своих отцов и дедов, их самобытные обычаи и традиции, плодотворно трудятся на благо родной земли, вносят весомый вклад в решение общенациональных задач», — подчеркнул президент.

12 июня Путин поздравил граждан с Днём России

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