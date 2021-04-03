Пожар в цехе в Ленинградской области ликвидирован

Пожар в цехе по производству мебели во Всеволожском районе Ленинградской области ликвидирован, проинформировали в региональном главке МЧС России.

РИА Новости

«Горело складское помещение на площади 900 кв. м. В 17:00 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет. Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся цех по производству мебели.