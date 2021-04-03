Роспотребнадзор рассказал о тестировании на антитела привитых «ЭпиВакКороной»

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В Роспотребнадзоре рассказали о тестировании на антитела привитых вакциной от COVID-19 «ЭпиВакКорона».
Роспотребнадзор рассказал о тестировании на антитела привитых «ЭпиВакКороной»
  • © РИА Новости / Владимир Живойинович

«В отношении выработки антител после вакцинации вакциной «ЭпиВакКорона» Роспотребнадзор информирует, что для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что «большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». 

«В связи с этим для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы SARS-CoV-2-IgG-Вектор», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что данные тест-системы поставляются во все регионы, где проводится вакцинация «ЭпиВакКороной».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» на текущей неделе начала поступать в медицинские учреждения страны.

Согласно данным на 3 апреля, в России в течение суток подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 9021 человека. Общее число случаев инфицирования достигло 4 572 077.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

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