Минздрав утвердил новый порядок оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями

Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «новый порядок оказания медпомощи взрослому населению при онкологических заболеваниях необходим для совершенствования работы онкологической службы и приведения процесса оказания помощи к современным стандартам, а также обеспечения преемственности оказания медицинской помощи на всех этапах».

В ведомстве рассказали, что новый порядок «устанавливает правила организации оказания медицинской помощи взрослым с онкологическими заболеваниями, а также с подозрением на них».

«Этот порядок регулирует этапы оказания медицинской помощи, организацию деятельности медицинских организаций и их структурных подразделений, а также стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что «важным моментом является требование к регионам закрепить региональными актами правила маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта, которые должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, в которые может быть направлен пациент для проведения диагностики и каждого вида лечения заболевания».

«Также субъекты России должны разработать и утвердить схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими заболеваниями. Эти меры призваны обеспечить преемственность в лечении пациентов, сделать процедуру обращения за медицинской помощью более прозрачной и понятной», — пояснили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что «в рамках нового порядка также должен быть определён перечень заболеваний, при которых обязательно проведение телемедицинских консультаций в том числе с федеральными медицинскими организациями и национальными медицинскими исследовательскими центрами».

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 800 млн рублей на развитие бор-нейтронозахватной терапии для лечения онкозаболеваний.