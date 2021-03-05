На развитие бор-нейтронозахватной терапии рака выделят 800 млн рублей

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Правительство России выделит 800 млн рублей на развитие бор-нейтронозахватной терапии для лечения онкозаболеваний. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин при посещении новосибирского Института ядерной физики имени Будкера.
На развитие бор-нейтронозахватной терапии рака выделят 800 млн рублей
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«Мы, конечно, поможем. Это около 800 млн рублей, которые необходимы», — приводит его слова Интерфакс.

Мишустин поручил главе Минобрнауки Валерию Фалькову и министру финансов Антону Силуанову держать вопрос на контроле.

Он отметил, что бор-нейтронозахватная терапия сегодня является важнейшим направлением, которым серьёзно занимаются учёные США и Японии.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в стране зафиксировано снижение смертности от онкологии.

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