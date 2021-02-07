Мурашко заявил о снижении смертности от онкологии в России

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что, по предварительным данным, в 2020 году в стране зафиксировано снижение смертности от онкологических заболеваний.
Мурашко заявил о снижении смертности от онкологии в России
  • РИА Новости

Он отметил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения из-за пандемии не помешала онкологической службе выполнять свою задачу. 

«И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас, того, что в 2020 году, по предварительным итогам, смертность от злокачественных заболеваний снизилась в стране», — цитирует РИА Новости слова министра здравоохранения на церемонии вручения премии «Будем жить!».

Мурашко также рассказал, что в 2020 году система здравоохранения получила дополнительные инструменты в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит более 1,1 млрд рублей медикам за выявление онкологии.

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