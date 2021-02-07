Мурашко заявил о снижении смертности от онкологии в России
- РИА Новости
Он отметил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения из-за пандемии не помешала онкологической службе выполнять свою задачу.
«И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас, того, что в 2020 году, по предварительным итогам, смертность от злокачественных заболеваний снизилась в стране», — цитирует РИА Новости слова министра здравоохранения на церемонии вручения премии «Будем жить!».
Мурашко также рассказал, что в 2020 году система здравоохранения получила дополнительные инструменты в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Ранее сообщалось, что кабмин выделит более 1,1 млрд рублей медикам за выявление онкологии.