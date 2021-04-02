В Минздраве Удмуртии оценили ситуацию с вакцинацией от COVID-19

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В Удмуртию поступило ещё 8,3 тыс. доз препарата от коронавирусной инфекции. В общей сложности в республику доставили 60 382 дозы вакцины.
В Минздраве Удмуртии оценили ситуацию с вакцинацией от COVID-19
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Массовая вакцинация от коронавируса в Удмуртии продолжается. Прививку поставили 46 890 жителей республики, 23 464 человека из них — старше 60 лет. Второй компонент вакцины получили 33 956 человек, из них 17 041 — жители старше 60 лет.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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