Москва будет самостоятельно заключать соглашения о защите капиталовложений

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва сможет самостоятельно подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Ранее они заключались только с участием федеральных властей.

Об этом сообщает НСН.

«Соглашения о защите и поощрении капиталовложений дают бизнесу преимущества при реализации инвестиционных проектов: они гарантируют государственную поддержку и неизменность правовых актов», — сказал Ефимов.

Он отметил, что в Москве на данный момент заключено три СЗПК с участием федеральных властей.

Общий объём инвестиций в реализацию этих проектов составит порядка 24 млрд рублей.

Новые правила о самостоятельном заключении таких соглашений вступают в силу со 2 апреля. Они упростят весь механизм подписания СЗПК. Предполагается, что это увеличит объём инвестиций в экономику города.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что глава Удмуртии Александр Бречалов подписал соглашения с инвесторами Шарканского и Ярского районов.