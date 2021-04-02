Москва будет самостоятельно заключать соглашения о защите капиталовложений

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва сможет самостоятельно подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Ранее они заключались только с участием федеральных властей.
Москва будет самостоятельно заключать соглашения о защите капиталовложений
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Об этом сообщает НСН.

«Соглашения о защите и поощрении капиталовложений дают бизнесу преимущества при реализации инвестиционных проектов: они гарантируют государственную поддержку и неизменность правовых актов», — сказал Ефимов.

Он отметил, что в Москве на данный момент заключено три СЗПК с участием федеральных властей.

Общий объём инвестиций в реализацию этих проектов составит порядка 24 млрд рублей.

Новые правила о самостоятельном заключении таких соглашений вступают в силу со 2 апреля. Они упростят весь механизм подписания СЗПК. Предполагается, что это увеличит объём инвестиций в экономику города.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что глава Удмуртии Александр Бречалов подписал соглашения с инвесторами Шарканского и Ярского районов.

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