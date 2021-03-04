Глава Удмуртии подписал соглашение с двумя инвесторами региона
- ©пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Генеральный директор АО «Ошмес» Анатолий Хохряков взял на себя обязательства построить коровник на 600 голов стоимостью более 300 млн рублей. В населённом пункте появится 24 дополнительных рабочих места.
В этот же день Бречалов подписал соглашение с гендиректором АО «Фаленская межрайонная станция по травам» Сергеем Лобановым. По инвестиционному проекту в Ярском районе построят животноводческий комплекс на 3,2 тыс. голов крупного рогатого скота. В его составе будут четыре молочные фермы на 600 голов, что создаст ещё 100 рабочих мест.
Как ранее сообщал телеканал «360», новый тепличный комплекс по выращиванию цветов и рассады открыли в Раменском городском округе Подмосковья.