Глава Удмуртии подписал соглашение с двумя инвесторами региона

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал соглашения с инвесторами Шарканского и Ярского районов в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Документами они обменялись во время открытия культурно-досугового центра в селе Шаркан.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Генеральный директор АО «Ошмес» Анатолий Хохряков взял на себя обязательства построить коровник на 600 голов стоимостью более 300 млн рублей. В населённом пункте появится 24 дополнительных рабочих места.

В этот же день Бречалов подписал соглашение с гендиректором АО «Фаленская межрайонная станция по травам» Сергеем Лобановым. По инвестиционному проекту в Ярском районе построят животноводческий комплекс на 3,2 тыс. голов крупного рогатого скота. В его составе будут четыре молочные фермы на 600 голов, что создаст ещё 100 рабочих мест.

Как ранее сообщал телеканал «360», новый тепличный комплекс по выращиванию цветов и рассады открыли в Раменском городском округе Подмосковья.