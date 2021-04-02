В РФПИ оценили процесс вакцинации от коронавируса в России

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил темпы вакцинации от коронавируса в России.

«До июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счёт тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — заявил Дмитриев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно оценкам РФПИ, Россия сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире.

«Мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведённой за рубежом вакцины на внешние рынки», — добавил глава фонда.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что люди разных возрастов одинаково хорошо переносят вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».