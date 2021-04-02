В РФПИ оценили процесс вакцинации от коронавируса в России

Короткая ссылка
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил темпы вакцинации от коронавируса в России.
В РФПИ оценили процесс вакцинации от коронавируса в России
  • © РФПИ

«До июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счёт тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — заявил Дмитриев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно оценкам РФПИ, Россия сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире.

«Мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведённой за рубежом вакцины на внешние рынки», — добавил глава фонда.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что люди разных возрастов одинаково хорошо переносят вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить