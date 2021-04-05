В Госдуме попросили обеспечить все больницы экспресс-тестами на инфекционные болезни
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В своём письме законодатель отметил, что в настоящее время не во всех медицинских учреждениях имеются экспресс-тесты на выявление COVID и вирусов гриппа.
При этом ожидание результатов обычного теста может привести к осложнениям заболевания в связи с несвоевременным назначением соответствующего лечения.
«Прошу вас рассмотреть возможность включить экспресс-тестирование для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также вирусов гриппа A и B в порядок оказания медицинской помощи населению, а также предусмотреть их наличие во всех медицинских учреждениях», — говорится в тексте обращения.
Помимо этого, парламентарий попросил ввести экспресс-тесты в список медицинской укладки выездных бригад скорой медицинской помощи.
Ранее стало известно, что в Москве было проведено более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус.