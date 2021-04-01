В Москве проведено более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус

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Более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус проведено в Москве, говорится в сообщении на сайте мэра столицы.
В Москве проведено более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус
  • РИА Новости

«В Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что массовое тестирование остаётся неотъемлемым элементом борьбы с пандемией.

На данный момент в столице открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование.

Ранее Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирусную инфекцию, также теперь будут учитываться результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, которые определяют возбудитель COVID-19.

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