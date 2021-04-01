В Москве проведено более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус
- РИА Новости
«В Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что массовое тестирование остаётся неотъемлемым элементом борьбы с пандемией.
На данный момент в столице открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование.
Ранее Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирусную инфекцию, также теперь будут учитываться результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, которые определяют возбудитель COVID-19.