Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус

Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирусную инфекцию, также теперь будут учитываться результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, которые определяют возбудитель COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством России», — говорится в тексте.

Согласно данным на 30 марта, за сутки в России выявлено 8277 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 536 820 случаев COVID-19.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.