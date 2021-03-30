Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус

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Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирусную инфекцию, также теперь будут учитываться результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, которые определяют возбудитель COVID-19.
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством России», — говорится в тексте.

Согласно данным на 30 марта, за сутки в России выявлено 8277 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 536 820 случаев COVID-19.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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