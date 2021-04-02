В Госдуме оценили заявления о том, что США поддержат Украину в ситуации с Донбассом

Короткая ссылка
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал заявление украинской стороны о том, что Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе.
В Госдуме оценили заявления о том, что США поддержат Украину в ситуации с Донбассом
  • РИА Новости

«Заявление о том, что «мы в случае чего поддержим», — это качественно новый виток эскалации, и, безусловно, это очень опасное заявление. Оно само по себе является вдохновляющим для разного рода узколобых националистов на Украине, которые правят бал в СМИ, держат под прессингом всех сколько-нибудь вменяемых политиков и заставляют их двигаться в этом направлении», — сказал Затулин РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил риски для Украины в случае развязывания новой войны в Донбассе.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить