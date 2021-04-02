В Госдуме оценили заявления о том, что США поддержат Украину в ситуации с Донбассом

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал заявление украинской стороны о том, что Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе.

«Заявление о том, что «мы в случае чего поддержим», — это качественно новый виток эскалации, и, безусловно, это очень опасное заявление. Оно само по себе является вдохновляющим для разного рода узколобых националистов на Украине, которые правят бал в СМИ, держат под прессингом всех сколько-нибудь вменяемых политиков и заставляют их двигаться в этом направлении», — сказал Затулин РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил риски для Украины в случае развязывания новой войны в Донбассе.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.