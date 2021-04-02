Детским лагерям в Ленобласти разрешили работать при заполняемости 75%

В Ленинградской области учреждениям разрешено работать при заполняемости 75% от общего количества мест, рассказали в администрации региона. Соответственно, детские лагеря смогут принять больше детей, чем летом прошлого года.

Об этом пишет kp.ru.

«В лагерях необходимо определить схему организации медицинской помощи. Также весь персонал обязан пройти обследование на коронавирус не ранее чем за три дня до начала смены», — уточнили в администрации.

В текущем году в области разрешено работать стационарным детским лагерям, на базе оздоровительных организаций, палаточным лагерям, расположенным на территории стационарных, а также учреждениям труда и отдыха.

Всего в Ленобласти находится 615 лагерей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предложил смягчить ряд требований к организации детского отдыха, введённых из-за COVID-19, в том числе разрешить присутствие большего количества детей в отрядах лагерей.