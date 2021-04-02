Детским лагерям в Ленобласти разрешили работать при заполняемости 75%

Короткая ссылка
В Ленинградской области учреждениям разрешено работать при заполняемости 75% от общего количества мест, рассказали в администрации региона. Соответственно, детские лагеря смогут принять больше детей, чем летом прошлого года.
Детским лагерям в Ленобласти разрешили работать при заполняемости 75%
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«В лагерях необходимо определить схему организации медицинской помощи. Также весь персонал обязан пройти обследование на коронавирус не ранее чем за три дня до начала смены», — уточнили в администрации.

В текущем году в области разрешено работать стационарным детским лагерям, на базе оздоровительных организаций, палаточным лагерям, расположенным на территории стационарных, а также учреждениям труда и отдыха.

Всего в Ленобласти находится 615 лагерей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предложил смягчить ряд требований к организации детского отдыха, введённых из-за COVID-19, в том числе разрешить присутствие большего количества детей в отрядах лагерей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить