Роспотребнадзор предложил смягчить требования к детскому отдыху
- РИА Новости
Об этом свидетельствует проект постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, сообщает РИА Новости.
Согласно проекту, количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления, в настоящее время разрешена наполняемость лишь на 50%.
Кроме того, исполнительные власти региона могут принимать решение о работе палаточных лагерей, сейчас их работа запрещена.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России.