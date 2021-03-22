Роспотребнадзор предложил смягчить требования к детскому отдыху

Роспотребнадзор предлагает смягчить ряд требований к организации детского отдыха, введённых из-за COVID-19, в том числе разрешить присутствие большего количества детей в отрядах лагерей и организовывать отдых в палаточных лагерях при благополучной эпидситуации.

Об этом свидетельствует проект постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления, в настоящее время разрешена наполняемость лишь на 50%.

Кроме того, исполнительные власти региона могут принимать решение о работе палаточных лагерей, сейчас их работа запрещена.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России.