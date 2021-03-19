В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

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Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
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«Ситуация в России в настоящее время стабилизировалась. Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тыс. в сутки, в основном находясь в пределах 9—10 тыс.», — приводит РИА Новости сообщение.

Пшеничная отметила, что в России с конца декабря прослеживается тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала необходимость сохранения масочного режима в России.

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