В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Ситуация в России в настоящее время стабилизировалась. Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тыс. в сутки, в основном находясь в пределах 9—10 тыс.», — приводит РИА Новости сообщение.

Пшеничная отметила, что в России с конца декабря прослеживается тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала необходимость сохранения масочного режима в России.