В Петербурге протестировали на коронавирус более 22 тысяч человек за сутки

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В Петербурге, по данным на 2 апреля, за сутки тестирование на коронавирус прошли более 22 тыс. человек.
В Петербурге протестировали на коронавирус более 22 тысяч человек за сутки
  • © REUTERS/Kham

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 405 человек. Также по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, за день обратились более 13,8 тыс. человек», — сообщили в администрации города.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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