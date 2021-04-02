В Петербурге протестировали на коронавирус более 22 тысяч человек за сутки
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Об этом сообщает kp.ru.
«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 405 человек. Также по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, за день обратились более 13,8 тыс. человек», — сообщили в администрации города.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.