Диетолог рассказал, что мешает бороться с лишним весом

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о факторах, мешающих сбросить лишний вес.

Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Надо говорить не столько о «быстром» или «медленном» метаболизме, хотя это уместные термины, сколько о высоком или низком расходе энергии. Ещё есть одно понятие — так называемый пластичный метаболизм, когда обмен веществ очень легко переключается с накопления энергии на расход. Бывает, что человек очень часто хочет есть и не может тратить накопленную энергию. А есть люди, которые легко выдерживают длительные паузы между приёмами пищи, могут поесть один-два раза в день, и им хватает», — сказал эксперт.

Диетолог отметил, что людям с высоким расходом энергии и пластичным метаболизмом похудеть легче.

Самый простой способ стимулировать метаболизм, по мнению диетолога, — полноценный сон и расширение двигательной активности: прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения. Кроме того, могут помочь массажные водные процедуры, например душ с лёгким контрастированием.

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