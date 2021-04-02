Стоматологу в Туве предъявлено обвинение по факту смерти пациентки

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Стоматологу в Туве предъявили обвинение по факту смерти пятилетней пациентки от укола обезболивающего. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Стоматологу в Туве предъявлено обвинение по факту смерти пациентки
  • © РИА Новости

Ранее в Республике Тыва возбудили дело по факту смерти пятилетней девочки после визита к стоматологу.

«В настоящее время врач-стоматолог задержан, ему предъявлено обвинение, следователем в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

30 марта жительница города Ак-Довурак обратилась к стоматологу, так как у её дочери была зубная боль.

По версии следователей, «врач, осознавая запрет использования лекарственных препаратов, предоставленных пациентами», без предварительного проведения пробы сделал инъекцию обезболивающего средства.

«В результате укола у ребёнка начались судороги, она потеряла сознание», — добавили в СК.

Утром 31 марта девочка скончалась.

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