В Туве возбуждено дело по факту смерти девочки после визита к стоматологу

Пятилетняя девочка умерла в Туве после посещения стоматолога, сообщает СУ СК республики.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

По данным следственного управления Следственного комитета республики, 30 марта жительница города Ак-Довурак обратилась к стоматологу, так как у её дочери была зубная боль.

«По указанию врача-стоматолога ими были приобретены две ампулы обезболивающего средства. Во время укола у ребёнка начались судороги, после чего она потеряла сознание», — говорится в сообщении.

Девочку доставили в реанимационное отделение ГБУЗ Барун-Хемчкиского ММЦ. Ребёнок впал в кому.

Утром 31 марта девочка скончалась.