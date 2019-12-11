Стоматолога из Наро-Фоминска обвинили в смерти ребёнка из-за инфекции

Врачу детского отделения Наро-Фоминской стоматологической поликлиники предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности пятилетней девочке из-за некачественного лечения её зуба, которое привело к смерти ребёнка из-за занесённой инфекции.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В августе 2016 года обвиняемая без консультации хирурга-стоматолога произвела вскрытие полости зуба потерпевшей и некачественно обработала канал зуба, оставив его открытым, что привело к попаданию инфекции в организм ребёнка», — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Пр этом обвиняемая не обеспечила дальнейший контроль за состоянием здоровья пациентки, которая скончалась спустя семь суток после обращения.

«Несвоевременное и недостаточное консервативное лечение малолетней потерпевшей привело к оставлению в организме источника хронической инфекции. Это повлекло прогрессирование воспалительного процесса и смерть ребёнка», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении детского стоматолога направлено в Генпрокуратуру на утверждение обвинительного заключения.

В конце сентября 2016 года в Наро-Фоминске возбудили уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть пятилетней девочки из-за криптогенного сепсиса.